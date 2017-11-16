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    Культура

    Ким Кардашьян снялась в провокационной фотосессии

    (обновлено: )61
    Американская звезда звезда реалити-шоу Ким Кардашян рассказала, что они с сестрой были одержимы разными запахами и полюбили мир моды и красоты с детства.
    Ким Кардашьян
    violetgrey

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Американская звезда звезда реалити-шоу Ким Кардашян снялась в откровенной фотосессии для издания VIOLET GREY.

    "Каждый раз, когда мой папа путешествовал, он привозил мне и Кортни духи", — рассказала Ким.

    По ее словам, они с сестрой были одержимы разными запахами и полюбили мир моды и красоты с детства.

    violetgrey
    Ким Кардашьян

    Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и ее муж, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст продали особняк в Лос-Анджелесе гражданке Украины. Проданный дом площадью почти 840 кв. метров за 17,8 млн долларов.

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