Канадский певец выиграл награду MTV в номинации "Лучший артист"

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Канадский певец Шон Мендес завоевал премию MTV Europe Music Awards в номинациях "Лучший артист", "Лучшая песня", также за самую большую армию фанатов, обойдя Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Эда Ширана и Ариану Гранде.

"Поздравляем одного и единственного Шона Мендеса с его первой MTV EMA", — говорится в сообщении телеканала MTV на Twitter. Мендес также получил награду в категории «лучшая песня» за композицию There's Nothing Holdin' Me Back.

Церемония вручения премии проходила в Лондоне в воскресенье. Номинацию за лучший дебют года завоевала британская певица Дуа Липа, чей первый альбом вышел в июне 2017 года.

Лучшей поп-исполнительницей признана кубино-мексиканская певица Камила Кабелло, кроме того, в десятый раз в номинации "Лучший хип-хоп-исполнитель" выиграл американский певец Eminem.

