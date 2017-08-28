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    Церемония MTV Video Music Awards: эффектные наряды, золото и доллары

    (обновлено: )108
    MTV Video Music Awards 2017
    Главную награду MTV Video Music Awards 2017 получил хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    MTV Video Music Awards 2017
    Канал AP на Youtube Mario Anzuoni
    Главную награду MTV Video Music Awards 2017 получил хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар
    REUTERS Danny Moloshok
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Mario Anzuoni
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Mario Anzuoni
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Mario Anzuoni
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Mario Anzuoni
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Mario Anzuoni
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Danny Moloshok
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Danny Moloshok
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Mario Anzuoni
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Danny Moloshok
    MTV Video Music Awards 2017
    REUTERS Danny Moloshok

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    В калифорнийском Инглвуде в воскресенье определили лучшие клипы от известных исполнителей. Так, американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар получил главную награду MTV Video Music Awards 2017 "Видео года" за клип на композицию Humble.

    В самой престижной категории "Видео года" в этом году помимо Кендрика Ламара были представлены клип Reminder исполнителя The Weeknd, Wild Thoughts певицы Рианны и хип-хоп исполнителя DJ Khaled, 24K Magic певца Бруно Марса и видео к композиции Scars To Your Beautiful канадской соул-певицы Алессии Кары.

    Клип Ламара также получил награды в номинациях "Лучшее хип-хоп видео", за лучшую работу художника-постановщика, лучшую режиссерскую и операторскую работы и лучшие визуальные эффекты.

    Артистом года по версии MTV Video Music Awards стал британский поп-музыкант Эд Ширан.

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