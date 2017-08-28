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    Стало известно, кто получил главную награду MTV Video Music Awards 2017

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    Клип Кендрика Ламара получил награды в номинациях "Лучшее хип-хоп видео", за лучшую работу художника-постановщика, лучшую режиссерскую и операторскую работы и лучшие визуальные эффекты.
    Главную награду MTV Video Music Awards 2017 получил хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар
    REUTERS Danny Moloshok

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Известный американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар получил главную награду MTV Video Music Awards 2017 "Видео года" за клип на композицию Humble, сообщается на сайте телеканала.

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    Emmanuel DUNAND / AFP
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    В прошлом году эту награду получила певица Бейонсе за видеоклип к песне Formation.

    В самой престижной категории "Видео года" в этом году помимо Кендрика Ламара были представлены клип Reminder исполнителя The Weeknd, Wild Thoughts певицы Рианны и хип-хоп исполнителя DJ Khaled, 24K Magic певца Бруно Марса и видео к композиции Scars To Your Beautiful канадской соул-певицы Алессии Кары.

    Клип Ламара также получил награды в номинациях "Лучшее хип-хоп видео", за лучшую работу художника-постановщика, лучшую режиссерскую и операторскую работы и лучшие визуальные эффекты.

    Артистом года по версии MTV Video Music Awards стал британский поп-музыкант Эд Ширан.

    Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards 2017 прошла воскресным вечером в Калифорнии.

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