Стало известно, кто получил главную награду MTV Video Music Awards 2017

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Известный американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар получил главную награду MTV Video Music Awards 2017 "Видео года" за клип на композицию Humble, сообщается на сайте телеканала.

В прошлом году эту награду получила певица Бейонсе за видеоклип к песне Formation.

В самой престижной категории "Видео года" в этом году помимо Кендрика Ламара были представлены клип Reminder исполнителя The Weeknd, Wild Thoughts певицы Рианны и хип-хоп исполнителя DJ Khaled, 24K Magic певца Бруно Марса и видео к композиции Scars To Your Beautiful канадской соул-певицы Алессии Кары.

Клип Ламара также получил награды в номинациях "Лучшее хип-хоп видео", за лучшую работу художника-постановщика, лучшую режиссерскую и операторскую работы и лучшие визуальные эффекты.

Артистом года по версии MTV Video Music Awards стал британский поп-музыкант Эд Ширан.

Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards 2017 прошла воскресным вечером в Калифорнии.