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    Анонсирована новая трилогия "Звездных войн"

    (обновлено: )18
    Режиссером четвертой трилогии станет Райан Джонсон, который снял восьмой эпизод франшизы - фильм "Последние джедаи". Выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн" намечен на 20 декабря 2019 года.
    Премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны".

    На сайте starwars.com говорится, что режиссером новой трилогии станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод франшизы — фильм "Последние джедаи". Премьера картины состоится на 15 декабря 2017 года.

    Звездные войны: Последние джедаи: появился международный дополнен трейлер
    Канал Movieclips Trailers на youtube
    Вышел международный трейлер нового эпизода "Звездных войн"

    Выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, намечен на 20 декабря 2019 года.

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    "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". 

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