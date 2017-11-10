Анонсирована новая трилогия "Звездных войн"

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны".

На сайте starwars.com говорится, что режиссером новой трилогии станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод франшизы — фильм "Последние джедаи". Премьера картины состоится на 15 декабря 2017 года.

Выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, намечен на 20 декабря 2019 года.

Смотрите также: "Последние джедаи". Вышел трейлер нового эпизода "Звездных войн"

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн".