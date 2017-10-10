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10.10.201712:30
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    "Последние джедаи". Вышел трейлер нового эпизода "Звездных войн"

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    Новый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" "Последние джедаи" опубликован на официальном канале киносаги на YouTube. Действие картины разворачиваются сразу после событий предыдущей части.
    Канал Звёздные Войны на youtube

    Новый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" "Последние джедаи" опубликован на официальном канале киносаги на YouTube.

    Премьера состоится 25 декабря 2017 года. В главных ролях снялись Марк Хэмилл, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер. Принцессу Лею сыграет Керри Фишер, скончавшаяся через несколько месяцев после завершения съемок.

    Действие картины разворачиваются сразу после событий предыдущей части. В трейлере показано, как Рей тренируется вместе с Люком Скайуокером и Кайло Реном, а Финн и По Дамерон сражаются с Первым Орденом в космосе и на земле.

    Смотрите также: Появились эксклюзивные кадры нового эпизода "Звездных войн"

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