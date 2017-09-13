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    Премьеру девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесли

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    Выход "Звездные войны: Эпизод IX" назначен на 20 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что выход нового эпизода киносаги должен был состояться 24 мая 2019 года.
    Премьера нового эпизода Звездных войн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесена на 20 декабря 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге космической саги в Twitter.

    Звездные войны: последний джедай: эксклюзивные кадры
    vanityfair.com
    Появились эксклюзивные кадры нового эпизода "Звездных войн"

    Ранее сообщалось, что выход нового эпизода киносаги должен был состояться 24 мая 2019 года.

    "Выход "Звездные войны: Эпизод IX" назначен на 20 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

    Как стало известно ранее, режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть киносаги "Звездные войны", снимет и девятый эпизод киноэпопеи. Неделю назад компания объявила, что Колин Треворроу, снявший "Мир юрского периода", не будет режиссером девятого эпизода.

    "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.

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