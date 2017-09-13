Премьеру девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесли

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесена на 20 декабря 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге космической саги в Twitter.

Ранее сообщалось, что выход нового эпизода киносаги должен был состояться 24 мая 2019 года.

"Выход "Звездные войны: Эпизод IX" назначен на 20 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть киносаги "Звездные войны", снимет и девятый эпизод киноэпопеи. Неделю назад компания объявила, что Колин Треворроу, снявший "Мир юрского периода", не будет режиссером девятого эпизода.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.