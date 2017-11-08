наверх
09.11.201700:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Сюрприз от Ван Гога. На картине нашли кузнечика "замурованного" 100 лет назад

    (обновлено: )59
    Кураторы американского музея искусств Нельсона-Аткинса обнаружили маленького кузнечика, который более ста лет был "замурован" в слое краски на картине Ван Гога, написанной в 1889 году. Находка была сделана во время проведения исследования для каталога коллекции французской живописи.
    Картина Ван Гога Оливковые деревья
    olivelineblog

    КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина. На картине Ван Гога "Оливковые деревья" нашли кузнечика, "замурованного" под слоем краски, сообщается на сайте музея Нельсона-Аткинса.

    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров

    Кураторы американского музея искусств Нельсона-Аткинса обнаружили маленького кузнечика, который более ста лет был "замурован" в слое краски на картине Ван Гога, написанной в 1889 году. Находка была сделана во время проведения исследования для каталога коллекции французской живописи.

    По данным музея, насекомое было обнаружено на нижнем переднем плане пейзажа. Увидеть его можно только под микроскопом. "Это довольно обычная вещь — находить насекомых или растения в картине, которая была написана на открытом воздухе", — заявила сотрудник музея, изучавшая картину. "Но в этом случае нам было любопытно узнать, можно ли использовать кузнечика для определения конкретного сезона, в котором эта работа была написана", — добавила она.

    Картина нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога 1889 года "Оливковые деревья" находится на постоянной экспозиции в музее современного искусства в Нью-Йорке, США.

    Ранее сообщалось, что один из самых известных американских экспертов-криминалистов по огнестрельным ранениям Винсент Ди Майо привел доказательства в пользу теории, что нидерландский художник Винсент Ван Гог не покончил жизнь самоубийством, а был убит.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Петр Порошенко и Анджей Дуда
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова