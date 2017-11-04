Сын Майкла Джексона попал в ДТП

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина.

Старший сын Майкла Джексона Принц стал участником ДТП за рулем своего мотоцикла, передает Sky News

По словам представителя Принца, инцидент произошел по дороге в Университет Лойола Меримаунт в Лос-Анджелесе, в котором он учится.

Авария произошла из-за дождя, дорожное покрытие было скользким, поэтому парень не справился с управлением и врезался в машину.

С повреждением колена и многочисленными ссадинами его увезли в больницу, но вскоре выписали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее сообщалось, что отец Майкла Джексона попал в ДТП.