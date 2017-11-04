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    Культура

    Сын Майкла Джексона попал в ДТП

    (обновлено: )142
    Авария произошла из-за дождя, дорожное покрытие было скользким, поэтому парень не справился с управлением и врезался в машину.
    Майкл Джексон
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина.

    instagram.com/sergiocortes_latinoamerica
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    Старший сын Майкла Джексона Принц стал участником ДТП за рулем своего мотоцикла, передает Sky News.

    По словам представителя Принца, инцидент произошел по дороге в Университет Лойола Меримаунт в Лос-Анджелесе, в котором он учится.

    Авария произошла из-за дождя, дорожное покрытие было скользким, поэтому парень не справился с управлением и врезался в машину.

    С повреждением колена и многочисленными ссадинами его увезли в больницу, но вскоре выписали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

    Напомним, ранее сообщалось, что отец Майкла Джексона попал в ДТП.

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