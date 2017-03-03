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    Принадлежавшее Майклу Джексону ранчо "Неверленд" подешевело до $67 млн

    (обновлено: )7
    Король поп-музыки приобрел поместье в 1987 году за 19,5 миллиона долларов и переименовал его в "Неверленд" в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне.
    Концерт Майкла Джексона
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Знаменитое сказочное ранчо "Неверленд", принадлежавшее королю поп-музыки Майклу Джексону, вернулось на торги, подешевев до 67 миллионов долларов (на 33%).

    Барак и Мишель Обама на Хэллоуин станцевали танец зомби Майкла Джексона
    Канал FOX 10 Phoenix в Youtube
    Барак и Мишель Обама на Хэллоуин станцевали "зомби-танец" Майкла Джексона

    В прошлом году в реестре выставленной на продажу недвижимости стоимость ранчо составляла ровно 100 миллионов долларов.

    Кроме того, любимое жилище Джексона поменяло название и числится в реестре продавцов как ранчо Sycamore Valley, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Певец приобрел поместье в 1987 году за 19,5 миллиона долларов и переименовал его в "Неверленд" в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне. Джексон прожил здесь почти 20 лет, но в 2008 году был вынужден продать ранчо из-за долгов за 22,5 миллиона долларов.

    Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец готовился дать в Лондоне. Артист был похоронен в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя — 3 сентября.

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