В США снимут сериал по мотивам "Властелина колец"

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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Американский киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios проводят переговоры о разработке сериала по мотивам трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец", сообщает издание Variety.

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос лично принимает участие в переговорах, отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также издание сообщает, что в обсуждениях участвует компания Tolkien Estate, которая управляет имуществом писателя. Переговоры пока находятся на ранних стадиях, и никаких сделок заключено не было.

Как пишет Variety, стремление создать сериал соответствует новой политике, объявленной Безосом в этом году, когда миллиардер дал указание экс-главе Amazon Studios Рою Прайсу перейти от нишевых натуралистических сериалов к крупномасштабным проектам, которые могут вызвать международный интерес.

Фэнтезийная трилогия "Властелин Колец" Дж. Р. Р. Толкина — одно из самых известных произведений XX века, было написано автором между 1937 и 1949 годами. Роман был переведен более чем на 30 языков.

Ранее сообщалось, что глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс подал в отставку через несколько дней после того, как был отправлен в принудительный отпуск на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.