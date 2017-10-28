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    Сборы фильма "Матильда" меньше, чем ожидал режиссер Учитель

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    По словам режиссера "Матильды" Алексея Учителя, сборы после первых выходных резко снизятся из-за отсутствия рекламы на телевидении, которая охватывает более возрастную аудиторию.
    Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Скандальный российский фильм "Матильда", который вышел в прокат в четверг, собрал за два дня 69 миллионов рублей ($1,18 млн), при этом сборы могли бы быть больше, если бы картину рекламировали на телевидении, сообщил РИА Новости режиссер фильма Алексей Учитель на премьере картины в Берлине.

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    "Сейчас уже 69 миллионов рублей, должно было 100, как минимум, я так думаю", — сказал Учитель.

    Режиссер высказал опасение, что сборы после первых выходных резко снизятся из-за отсутствия рекламы на телевидении, которая охватывает более возрастную аудиторию.

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    "В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное", — пояснил собеседник агентства.

    Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александру Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам. Родителей мечущегося Ники сыграли Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш.

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