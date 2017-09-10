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10.09.201715:09
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    Литва выдвинула на "Оскар" фильм про Донбасс

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (176)

    (обновлено: )10711
    Оскаровский комитет Литвы выдвинул на "Оскар" фильм "Иней" о войне на востоке Украины. Кинолента снята совместно с Украиной, Литвой, Францией и Польшей.
    Odesa International Film Festival/Youtube

    Кинолента повествует историю литовца, которые доставляет гуманитарную помощь в Донбасс, сообщает 5 канал.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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