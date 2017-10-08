Сто двадцать пять лет назад родилась русская поэтесса Марина Цветаева

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева родилась 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1892 года в Москве. Ее отец – Иван Цветаев (1847-1913), филолог-классик, профессор, возглавлял кафедру истории и теории искусств Московского университета, был директором Румянцевского музея, основателем и первым директором Музея изящных искусств в Москве (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Мать Мария Цветаева (урожденная Мейн, 1868-1906) — пианистка.

В детстве из-за болезни матери (чахотка) Марина Цветаева подолгу жила в Италии, Швейцарии, Германии; перерывы в гимназическом образовании восполнялись учебой в пансионах в Лозанне (Швейцария) и Фрейбурге (Германия). Свободно владела французским и немецким языками. В 1909 году Цветаева слушала курс французской литературы в Сорбонне.

По собственным воспоминаниям, Марина Цветаева начала писать стихи в шестилетнем возрасте. В 1906-1907 годах она создала повесть "Четвертые", в 1906 году перевела на русский язык драму французского писателя Эдмона Ростана "Орленок", посвященную трагической судьбе сына Наполеона (ни повесть, ни перевод драмы не сохранились).

В печати произведения Марины Цветаевой появились в 1910 году, когда она издала на собственные средства свою первую книгу стихов "Вечерний альбом".

На раннее творчество Цветаевой значительное влияние оказали Валерий Брюсов и Максимилиан Волошин, который стал одним из самых близких ее друзей. Зимой 1910-1911 годов Волошин пригласил Марину Цветаеву и ее сестру Анастасию провести лето 1911 года в Коктебеле, где он жил. В Коктебеле Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном.

В 1912 году Марина Цветаева и Сергей Эфрон обвенчались в Москве.

В 1912 году вышел второй сборник стихов Цветаевой "Волшебный фонарь", в 1913 году – сборник "Из двух книг".

На протяжении 1913-1915 годов произошла постепенная смена поэтической манеры Цветаевой – место трогательно-уютного детского быта заняли эстетизация повседневных деталей (в цикле "Подруга" (1914-1915), обращенном к поэтессе Софии Парнок), и идеальное, возвышенное изображение старины (стихотворения "Генералам двенадцатого года" (1913), "Бабушке" (1914) и другие).

В 1915-1918 годах Марина Цветаева создала стихотворные циклы "Стихи о Москве", "Бессонница", "Стенька Разин", "Стихи к Блоку" (которые были дописаны в 1920-1921 годах), "Ахматовой", "Дон-Жуан", "Комедьянт", а также пьесы "Червоный валет" и "Метель".

Характерные для лирики Цветаевой романтические мотивы отверженности, бездомности, сочувствия гонимым были подкреплены реальными обстоятельствами жизни поэтессы. В 1918-1922 годах вместе с малолетними детьми она находилась в революционной Москве, в то время как ее муж Сергей Эфрон сражался в белой армии. Стихи 1917-1921 годов, полные сочувствия белому движению, составили цикл "Лебединый стан" (при жизни Цветаевой сборник напечатан не был, впервые опубликован на Западе в 1957 году).

В 1922 году вышел ее сборник "Версты".

В 1922-1939 годах Марина Цветаева жила в эмиграции (кратковременное пребывание в Берлине, три года в Праге, с 1925 года – в Париже).

Эмигрантский, и особенно "чешский", период был одним из самых удачных в поэтической судьбе Цветаевой; проходили творческие вечера, вышло несколько книг: "Ремесло", "Психея" (обе – 1923), "Молодец" (1924), "После России" (1928). Цветаева написала трагедии на античные сюжеты "Ариадна" (1924), "Федра" (1927); эссе о поэтах "Мой Пушкин" (1937), "Живое о живом" (1933); мемуарные очерки "Дом у Старого Пимена" (1934), "Мать и музыка" (1935), "Повесть о Сонечке" (1938); поэмы "Поэма Горы" и "Поэма Конца" (обе – 1926); лирическая сатира "Крысолов" (1925-1926), антифашистский цикл "Стихи к Чехии" (1938-1939).

В 1937 году Сергей Эфрон, ради возвращения в СССР ставший агентом Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) за границей, оказавшись замешанным в заказном политическом убийстве, бежал из Франции в Москву. Летом 1939 года вслед за мужем и дочерью Ариадной (Алей) Марина Цветаева с сыном Георгием вернулась на родину. В том же году и дочь, и муж Цветаевой были арестованы. Сергей Эфрон был расстрелян в 1941 году, Ариадна после 15 лет репрессий в 1955 году была реабилитирована.

Сама Цветаева не могла найти ни жилья, ни работы, ее стихи не печатались.

Зиму и весну 1939-1940 годов она прожила с сыном в Голицыне. На просьбу к Союзу писателей о предоставлении жилья получила отказ. Скитаясь по чужим квартирам, поэтесса занималась переводами, практически не писала собственных стихов.

В августе 1941 года в начале Великой Отечественной войны она оказалась в эвакуации в городе Елабуга (Татарстан), безуспешно пыталась получить поддержку со стороны писателей и найти работу.

31 августа 1941 года Марина Цветаева покончила жизнь самоубийством в Елабуге.

Поэтесса была похоронена на городском Петропавловском кладбище Елабуги. Точное местоположение ее могилы неизвестно.

В октябре 1960 году сестра поэтессы Анастасия Цветаева безуспешно искала могилу сестры и, не найдя, в южной части кладбища, где хоронили в 1941 году, установила крест. В 1970 году крест заменили гранитным надгробием.

Старшая дочь Цветаевой – Ариадна Эфрон (1912-1975), поэт-переводчик, подготовила к печати первое посмертное издание произведений своей матери. Вторая дочь – Ирина, 1917 года рождения, скончалась в 1920 году в детском приюте в Кунцеве, куда Цветаева временно отдала дочерей из-за разрухи и голода. Сын – Георгий Эфрон, 1925 года рождения, по окончании школы в 1943 году поступил в Литературный институт в Москве. В феврале 1944 года был призван в армию и через несколько месяцев погиб на поле боя Великой Отечественной войны.

В 1992 году в Москве в Борисоглебском переулке был открыт Дом-музей Марины Цветаевой. В декабре 2007 года напротив дома-музея был установлен памятник поэтессе.

В 1992 году в селе Усень-Ивановское в Белебеевском районе Башкирии был открыт первый в России памятник Марине Цветаевой, а у дома, где в свое время отдыхала летом поэтесса – мемориальный знак. В 1993 года в здании Усень-Ивановского лесничества начал работать литературно-художественный музей Марины Цветаевой.

В этом же году в восстановленном так называемом "Доме Тьо", купленном дедом поэтессы, был открыт Тарусский музей семьи Цветаевых. В 2006 году в Тарусе на берегу Оки сооружен памятник Марине Цветаевой.

В 2002 году, в год 110-летия со дня рождения поэтессы, в Елабуге была открыта Мемориальная площадь с бронзовым бюстом Марины Цветаевой. В бревенчатом доме, где она погибла, располагается Дом памяти Марины Цветаевой. В 2004 году в деревянном доме на улице Казанской был открыт Литературный музей имени Марины Цветаевой.

В 2012 году во французском курортном городке Сен-Жиль-Круа-де-Ви, где поэтесса провела лето 1926 года, была установлена бронзовая скульптура Марины Цветаевой.