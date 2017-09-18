Rammstein о "завершении карьеры": у нас нет тайных планов об уходе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Легендарная метал-группа Rammstein опровергла сообщения немецких СМИ о завершении карьеры после выхода нового альбома.

Ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на свои источники, сообщил, что следующий альбом Rammstein станет последним.

"Вопреки сообщению, которое появилось сегодня в СМИ, у Rammstein нет "тайных планов" относительно "прощального альбома" или "последнего турне", — сообщается на официальном сайте группы.

Там также говорится, что после успешного турне группа работает над новыми песнями.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом "Liebe Ist Für Alle Da", который вышел в 2009 году, после чего состоялся длительный перерыв в их творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку "Skills in Pills".