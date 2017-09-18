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    Культура

    Rammstein о "завершении карьеры": у нас нет тайных планов об уходе

    (обновлено: )6010
    На официальном сайте метал-группы сообщается, что "вопреки сообщению, которое появилось сегодня в СМИ, у Rammstein нет "тайных планов" относительно "прощального альбома" или "последнего турне".
    Музыкант, певец, фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн (в центре)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Легендарная метал-группа Rammstein опровергла сообщения немецких СМИ о завершении карьеры после выхода нового альбома.

    Ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на свои источники, сообщил, что следующий альбом Rammstein станет последним.

    "Вопреки сообщению, которое появилось сегодня в СМИ, у Rammstein нет "тайных планов" относительно "прощального альбома" или "последнего турне", — сообщается на официальном сайте группы.

    Там также говорится, что после успешного турне группа работает над новыми песнями.

    Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом "Liebe Ist Für Alle Da", который вышел в 2009 году, после чего состоялся длительный перерыв в их творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку "Skills in Pills".

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