наверх
18.09.201715:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    СМИ сообщили о завершении карьеры Rammstein

    (обновлено: )12212
    По данным СМИ, следующий альбом группы, которая не выпускала новых альбомов с 2009 года, станет последним. Однако официального заявления группа не делала.
    Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Легендарная немецкая группа Rammstein завершает свою карьеру, пишет таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к группе.

    По данным издания, следующий альбом группы, которая не выпускала новых альбомов с 2009 года, станет последним. Однако официального заявления группа не делала.

    Новый альбом группы выйдет не раньше конца текущего года, пишет Bild.

    Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net также заявил, что новый альбом группы может стать последним. "Мне кажется, что это будет последняя запись, которую мы сделаем", — сказал Круспе.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн

    Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. Последним релизом коллектива стал альбом "Liebe Ist Für Alle Da", который вышел в 2009 году, после чего состоялся длительный перерыв в их творчестве. За это время солист группы Тилль Линдеманн успел поработать со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку "Skills in Pills".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Роман Ткачук
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Ураган в Румынии
    В Украину движется смертельный ураган
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии