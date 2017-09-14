Умерла известная российская певица

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КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Бывшая солистка поп-группы "Банд'Эрос" Рада Змихновская скончалась в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360".

Информацию подтвердила PR-менеджер музыкального коллектива Евгения. Причина смерти артистки не уточняется.

Другой бывший участник группы, рэпер Батишта, не смог прокомментировать эту информацию.

В СМИ появилась информация, что Змихновская скончалась в США, где перенесла кровоизлияние в мозг и впала в кому.

Группа "Банд'Эрос" была основана в 2005 году, успех ей принесли песни "Не зарекайся", "Коламбия Пикчерз не представляет" и "Манхэттен". Змихновская покинула коллектив в 2007 году.