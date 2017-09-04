Лауреат Пулитцеровской премии американский поэт скончался в возрасте 90 лет

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Лауреат Пулитцеровской премии американский поэт Джон Эшбери скончался в США на 91-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Эшбери стал обладателем Пулитцеровской премии за сборник "Автопортрет в выпуклом зеркале" (Self-Portrait in a Convex Mirror), который он составил в 1975 году. Кроме того, за собрание он был удостоен и других авторитетных в США наград по литературе — Национальной книжной премии, а также премии Национального круга книжных критиков.

Ранее сообщалось, что известный украинский поэт Борис Олийнык скончался на 82-м году жизни.