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    Лауреат Пулитцеровской премии американский поэт скончался в возрасте 90 лет

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    Американский поэт Джон Эшбери Эшбери стал обладателем Пулитцеровской премии за сборник "Автопортрет в выпуклом зеркале" (Self-Portrait in a Convex Mirror), который он составил в 1975 году.
    Американский поэт Джон Эшбери. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Лауреат Пулитцеровской премии американский поэт Джон Эшбери скончался в США на 91-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Эшбери стал обладателем Пулитцеровской премии за сборник "Автопортрет в выпуклом зеркале" (Self-Portrait in a Convex Mirror), который он составил в 1975 году. Кроме того, за собрание он был удостоен и других авторитетных в США наград по литературе — Национальной книжной премии, а также премии Национального круга книжных критиков.

    Ранее сообщалось, что известный украинский поэт Борис Олийнык скончался на 82-м году жизни.

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