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    Культура

    Умер создатель Росомахи и сценарист комиксов про Бэтмена

    (обновлено: )33
    Президент DC Entertainment Диана Нельсон подчеркнула, что Лен Уэйн работал над созданием практически каждого крупного персонажа издательства. Marvel Entertainment также выразило соболезнования в связи со смертью сценариста.
    Лен Уэйн
    Из открытых источников

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В США умер сценарист и редактор комиксов Лен Уэйн, сообщает издательство DC Comics.

    Комик-Кон - фестивале комиксов, кино и сериалов в Сан-Диего
    Bill Wechter / AFP
    San Diego Comic-Con 2017: фестиваль комиксов и кино

    "С глубокой скорбью DC Entertainment оплакивает кончину писателя и редактора Лена Уэйна, дорогого друга и давнего сотрудника компании", — говорится в заявлении издательства.

    "Лен Уэйн был одной из легенд в комиксах с момента, когда я пришла в издательство восемь лет назад", — сообщила президент DC Entertainment Диана Нельсон. Она отметила, что Уэйн работал над созданием практически каждого крупного персонажа издательства.

    "Наши молитвы и любовь с Кристин (Кристин Валада супруга Уэйна — ред.), его семьей и фанатами", — добавила Нельсон.

    Издательство Marvel Entertainment также выразило соболезнования в связи с кончиной Уэйна, чей "вклад во Вселенную Marvel как писателя, редактора и члена семьи Marvel никогда не будет забыт".

    Уэйн стал наиболее известен благодаря работе над комиксами издательства DC Comics "Болотная тварь" и "Росомахи" издательства Marvel Comics. Также он известен сценариями для выпусков "Бэтмена" и "Супермена".

    facebook.com/Marvel
    Один из комиксов, над которым работал Лен Уэйн

    Ранее сообщалось, что режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб Хупер скончался в США на 75-м году жизни.

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