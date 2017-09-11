Умер создатель Росомахи и сценарист комиксов про Бэтмена

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КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В США умер сценарист и редактор комиксов Лен Уэйн, сообщает издательство DC Comics.

"С глубокой скорбью DC Entertainment оплакивает кончину писателя и редактора Лена Уэйна, дорогого друга и давнего сотрудника компании", — говорится в заявлении издательства.

"Лен Уэйн был одной из легенд в комиксах с момента, когда я пришла в издательство восемь лет назад", — сообщила президент DC Entertainment Диана Нельсон. Она отметила, что Уэйн работал над созданием практически каждого крупного персонажа издательства.

"Наши молитвы и любовь с Кристин (Кристин Валада супруга Уэйна — ред.), его семьей и фанатами", — добавила Нельсон.

Издательство Marvel Entertainment также выразило соболезнования в связи с кончиной Уэйна, чей "вклад во Вселенную Marvel как писателя, редактора и члена семьи Marvel никогда не будет забыт".

Уэйн стал наиболее известен благодаря работе над комиксами издательства DC Comics "Болотная тварь" и "Росомахи" издательства Marvel Comics. Также он известен сценариями для выпусков "Бэтмена" и "Супермена".

facebook.com/Marvel Один из комиксов, над которым работал Лен Уэйн

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