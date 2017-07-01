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    Марадона назвал Путина феноменом, а Трампа героем комикса

    (обновлено: )17230
    Аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что Владимир Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляют так называемую "высшую лигу". По его словам, Путин — это человек, который может "принести мир многим в этом мире".
    Диего Марадона
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Аргентинский футболист Диего Марадона назвал российского президента Владимира Путина феноменом, а американского президента Дональда Трампа – героем комикса или мультфильма, передает Р-Спорт.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин, вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом, представляют так называемую "высшую лигу". Путин — это человек, который может принести мир многим в этом мире", — цитирует Марадону RT.

    "Мне тяжело о нем (Трампе) говорить как о политике. Я не вижу его в этой роли. Для меня он больше как герой комикса или мультфильма. Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, то переключаю канал", — сказал Марадона.

    Ранее Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России. По его словам, он ведет переговоры с командой "Аль-Фуджайра" (клуб из ОАЭ). "Но посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером", — отметил он.

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