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    Культура

    Умер немецкий музыкант Хольгер Шукай

    (обновлено: )13
    Отметим, что Хольгер Шукай был одним из основателей Can и идеологом команды, ставшей одной из наиболее влиятельных в жанре краут-рок. Артиста нашли мертвым 5 сентября.
    Хольгер Шукай
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Немецкий музыкант, бас-гитарист рок-группы Can Хольгер Шукай скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

    Артиста нашли мертвым во вторник, 5 сентября, в студии в городе Вайлерсвист под Кельном. Судмедэксперты выясняют, когда именно он умер.

    ​Смерть подтвердили представители лейбла Mute Records, где записывался исполнитель.

    Ранее в США умер один из основателей группы Steely Dan.

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