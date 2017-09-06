Умер немецкий музыкант Хольгер Шукай

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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Немецкий музыкант, бас-гитарист рок-группы Can Хольгер Шукай скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

Артиста нашли мертвым во вторник, 5 сентября, в студии в городе Вайлерсвист под Кельном. Судмедэксперты выясняют, когда именно он умер.

Rip Holger Czukay

of to the massive jam in the sky…. pic.twitter.com/xSZxmKsn9V — Geoff Barrow (@jetfury) 5 сентября 2017 г.

​Смерть подтвердили представители лейбла Mute Records, где записывался исполнитель.

Ранее в США умер один из основателей группы Steely Dan.