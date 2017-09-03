В США умер один из основателей группы Steely Dan

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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В США на 68 годе жизни скончался известный музыкант, гитарист и один из основателей группы Steely Dan Уолтер Беккер, сообщает Reuters со ссылкой на музыкальный коллектив.

При этом отмечается, что причины и место смерти музыканта не указываются.

На сайте группы опубликованы лишь две фотографии гитариста, а также даты его рождения и ухода из жизни: "20 февраля 1950 года — 3 сентября 2017 года".

Отметим, группа Steely Dan исполняет нестандартные рок-композиции с элементами джаза. Она была основана Бекером вместе с вокалистом и клавишником Дональдом Фейгеном в 1971 году.

Примечательно, коллектив распался спустя десять лет — в 1981 году, однако позже возобновил концертную деятельность.

Напомним, заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39 году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.