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    В Мариуполе умер полицейский, которого нашли на улице без сознания

    (обновлено: )8810
    Как сообщается, полицейского 1981 года рождения нашли на улице в бессознательном состоянии в субботу вечером. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, однако спасти его не удалось.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Мариуполе на улице нашли сотрудника полиции в бессознательном состоянии, который затем скончался в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

    "Рядового Центрального отдела полиции Дениса Лисиченко 1981 года нашли на улице в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову от прохожих в 22.50, доставила его в больницу, однако спасти его не удалось. Причины смерти выясняются", — говорится в сообщении.

    Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

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