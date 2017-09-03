В Мариуполе умер полицейский, которого нашли на улице без сознания

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Мариуполе на улице нашли сотрудника полиции в бессознательном состоянии, который затем скончался в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

"Рядового Центрального отдела полиции Дениса Лисиченко 1981 года нашли на улице в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову от прохожих в 22.50, доставила его в больницу, однако спасти его не удалось. Причины смерти выясняются", — говорится в сообщении.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.