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    Культура

    Кардашьян заявила, что ее дочь управляла бы США лучше, чем Трамп

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    Знаменитость американского телевидения в интервью арабскому изданию заявила, что наибольшее разочарование у нее вызывает то, что США откатываются назад.
    Американская актриса К.Кардашьян. Архивное фото
    RIA News Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян заявила в интервью арабскому глянцевому изданию Harpers Bazaar Arabia, что ее четырехлетняя дочь справилась бы с обязанностями президента США лучше Дональда Трампа.

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    "Кто угодно может руководить США лучше. Моя дочь смогла бы делать это лучше. Мы так трудились, чтобы оказаться там, где мы находимся сейчас, и чтобы иметь столько вещей, которыми мы так гордимся в нашей стране, чтобы просто вернуться назад — это вещь, вызывающая наибольшее разочарование", — сказала Кардашьян.

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    "Каждый день, когда на самом деле невозможно поверить в то, что происходит, на следующий день (происходит — ред.) что-то даже более сумасшедшее и трагическое", — отметила она.

    Четырехлетняя дочь звезды Норт Уэст родилась 15 июня 2013 года.

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