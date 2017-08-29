наверх
29.08.201715:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Королю поп-музыки" во вторник могло бы исполниться 59 лет

    (обновлено: )193
    За свою музыкальную карьеру Майкл Джексон получил 19 премий Grammy, 13 раз поднимался со своими синглами на первую строчку американских чартов продаж. Его имя было дважды занесено в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и участника Jackson 5.
    Концерт Майкла Джексона
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 29 августа, знаменитому королю поп-музыки Майклу Джексону могло бы исполниться 59 лет.

    Барак и Мишель Обама на Хэллоуин станцевали танец зомби Майкла Джексона
    Канал FOX 10 Phoenix в Youtube
    Барак и Мишель Обама на Хэллоуин станцевали "зомби-танец" Майкла Джексона

    Напомним, легендарный музыкант родился 29 августа 1958 года в городке Гери, штат Индиана, в большой семье. У Майкла было еще девять сестер и братьев.

    Его отец организовал семейную группу Jackson 5, которая и принесла первый успех Майклу, которому тогда было всего 12 лет.

    За свою музыкальную карьеру Майкл Джексон получил 19 премий Grammy, 13 раз поднимался со своими синглами на первую строчку американских чартов продаж. Его имя было дважды занесено в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и участника Jackson 5.

    Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в больнице университета Калифорнии от сердечного приступа. Знаменитому исполнителю было 50 лет. Тогда на середину июля была запланирована грандиозная серия концертов певца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе