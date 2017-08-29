"Королю поп-музыки" во вторник могло бы исполниться 59 лет

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 29 августа, знаменитому королю поп-музыки Майклу Джексону могло бы исполниться 59 лет.

Напомним, легендарный музыкант родился 29 августа 1958 года в городке Гери, штат Индиана, в большой семье. У Майкла было еще девять сестер и братьев.

Его отец организовал семейную группу Jackson 5, которая и принесла первый успех Майклу, которому тогда было всего 12 лет.

За свою музыкальную карьеру Майкл Джексон получил 19 премий Grammy, 13 раз поднимался со своими синглами на первую строчку американских чартов продаж. Его имя было дважды занесено в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и участника Jackson 5.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в больнице университета Калифорнии от сердечного приступа. Знаменитому исполнителю было 50 лет. Тогда на середину июля была запланирована грандиозная серия концертов певца.