Лидер группы "Ноль" Чистяков отменил концерты в России до 2018 года

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Лидер рок-группы "Ноль" Федор Чистяков отменил концерты в России из-за изменения порядка получения виз в США россиянами, об этом музыкант сообщил на своем сайте. Концертный директор артиста Юрий Чернышевский пояснил РИА Новости, что отменены все выступления до 2018 года.

"Я не поеду в Россию. Сейчас, я не поеду туда. Концертов не будет", — говорится в сообщении Чистякова.

По словам музыканта, изначально для осуществления гастрольной поездки не было никаких проблем, однако после сокращения деятельности американского консульства в России получение музыкантом визы, позволяющей въезд обратно в США, "ставится под очень большой вопрос".

США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Эта новость сама по себе поставила на уши. Два дня прошли в поисках альтернативного решения. Потому что застревать в зоне бедствия надолго – перспектива так себе. Рассматривались варианты поездки в Мексику или в Германию, чтобы сделать визу там. Нет нужды говорить, что это является значительным усложнением и удорожанием гастрольной поездки", — подчеркнул Чистяков.

При этом по словам Чистякова, вопрос с визой можно было решить, однако его поразила еще одна новость — задержание режиссера Кирилла Серебренникова.

"Это арест, следствие и судебное разбирательство над режиссером Кириллом Серебренниковым, который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей. Что называется и "к бабке не ходи", что дело носит явно репрессивный характер", — пояснил музыкант.

Концертный директор артиста Юрий Чернышевский сообщил РИА Новости, что "все концерты в России отменены до начала 2018 года". "А там посмотрим", — добавил он.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

СМИ в конце июля сообщили, что лидер группы "Ноль" Федор Чистяков во время концертного тура по США объявил об эмиграции, поскольку в России запретили организацию "Свидетели Иеговы", членом которой является музыкант. Чернышевский тогда заявил, что Чистяков не намерен эмигрировать, и заверил, что концерты, запланированные в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах России, состоятся.