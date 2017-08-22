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    Культура

    Известного актера и знаменитого баскетболиста приняли за мигрантов

    (обновлено: )131
    Публикация фотографии со знаменитостями подняла волну общественного возмущения. Многие пользователи соцсетей стали рассуждать о том, как хорошо живется мигрантам за счет жителей страны.
    Сэмуэл Джексон и Мэджик Джонсон
    twitter.com/MagicJohnson

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Известного голливудского актера Сэмуэла Джексона и знаменитого баскетболиста Мэджика Джонсона приняли за мигрантов во время их отдыха в Италии, пишет Republica.

    Фотографии со знаменитостями появилась на странице модели Нины Морич в Facebook. На фото двое темнокожих мужчин сидят на скамейке, вокруг них множество пакетов с покупками из брендовых бутиков.

    "Посмотрите на мигрантов на курортах в Форте-дей-Марми и Милано-Мариттима, которые группами сидят на скамейках. Наших 35 евро им слишком много", — написала модель.

    twitter.com/MagicJohnson
    Сэмуэл Джексон и Мэджик Джонсон

    Публикация этих фотографий подняла волну общественного возмущения. Многие пользователи соцсетей стали рассуждать о том, как хорошо живется мигрантам за счет жителей страны (итальянские граждане платят в казну 35 евро на прием беженцев по квотам ЕС).

    Ранее в докладе Центра политических и стратегических исследований Маккиавелли отмечалось, что причиной наплыва мигрантов из Африки в Европу стали не войны и катастрофы, а взрывной демографический рост на этом континенте (с 9% до 25% населения Земли за 100 лет).

    Согласно этим данным, с 1950 до 2100 гг. удельный мировой вес европейского населения снизится с 22% до 7%, в то время как африканского вырастет с 9% до 40%.

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