Телеведущего Вересня уволили из-за инцидента с политологом в прямом эфире

скриншот с видео

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Телеканал NewsOne прекратил контракт с ведущим Мыколою Вереснем, который в прямом эфире выплеснул воду в политолога Александра Семченко после его антиукраинских высказываний. Об увольнении ведущего сообщил собственник телеканала Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

"Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут", – написал Мураев, комментируя инцидент в прямом эфире.

"Конечно, и у той, и у другой стороны найдутся адвокаты и яростные симпатики. Только я тоже хожу в эфиры с глупыми и неприятными людьми, иногда с ведущими — откровенными провокаторами, но пока никто не имел повода обвинить меня в хамстве или рукоприкладстве. Поэтому отлично понимаю, что по-другому вести себя можно. И нужно", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала NewsOne ведущий Мыкола Вересень в передаче "Люди Вересня" облил водой из стакана гостя передачи доктора политических наук Александра Семченко.

Конфликт, в котором также принял непосредственное участие скандальный художник Сергей Поярков, возник во время обсуждения ситуации в Донбассе.

Смотрите также: Композитор Быстряков: российских войск в Донбассе нет

Позже Вересень принес свои извинения за конфликт, однако сделал он это как всегда весьма своеобразно.