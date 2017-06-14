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    Культура

    Умерла муза рок-группы Rolling Stones

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    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Актриса Анита Палленберг, муза рок-группы Rolling Stones, умерла в возрасте 73 лет, сообщает издание Variety.

    Причины смерти не уточняются.

    Актриса германо-итальянского происхождения прославилась ролями в фильмах "Представление" (1970), где она снялась вместе с певцом Миком Джаггером, а также в картинах "Барбарелла" (1968) и "Сладкоежка" (1968). Палленберг также получила известность как модель и дизайнер.

    Анита Палленберг оказала огромное влияние на музыку группы Rolling Stones. С 1965 по 1967 год она встречалась с гитаристом Брайаном Джонсом. После этого вплоть до 1980 года Палленберг была гражданской женой музыканта Кита Ричардса, у пары родились трое детей.

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