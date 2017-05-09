The Rolling Stones анонсировали европейский тур

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones анонсировала европейский тур осенью 2017 года, сообщается на официальном сайте коллектива.

Осенью популярные музыканты выступят в 12 городах девяти европейских стран. Так, в сентябре попасть на шоу легендарных музыкантов смогут жители немецких Гамбурга и Мюнхена. австрийского Шпильберга, швейцарского Цюриха, итальянской Лукки, а также Барселоны и Амстердама.

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В октябре коллектив порадует своим выступлением поклонников из Копенгагена, Дюссельдорфа, Стокгольма, Арнема и Парижа.

Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, превысил 250 миллионов экземпляров.

Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.