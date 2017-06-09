Руслана лишилась паспорта

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Известная певица, победитель Евровидения в 2004 году Руслана Лыжичко сообщила, что потеряла паспорт.

"Потеряла внутренний паспорт гражданки Украины. Прохожу процедуру его восстановления. То, что я Руслана Лыжичко и гражданка Украины, уже только что доказала", — пишет певица на своей странице в Facebook.

По ее словам, она посетила ЖЭК, чтобы получить копии формы Ф-16.

Руслана Лыжичко/Facebook, 9 июня 2017

Руслана также сообщила о планах получить биометрический паспорт.

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Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.