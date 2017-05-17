Во Франции открылся 70-й Каннский кинофестиваль

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Во Франции открылся в среду, 17 мая, 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса.

Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи.

За главный приз фестиваля будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

Отметим, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля

Также на конкурсе покажут фильм "Иней" о боевых действиях на Донбассе литовского кинохудожника Шарунаса Бартаса.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля

Кроме того, в честь 70-летия фестиваля будут показаны две серии третьего сезона знаменитого сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча.