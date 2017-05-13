наверх
13.05.201710:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фестиваль ретро-автомобилей в Запорожье

    (обновлено: )83
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"
    УНИАН
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"
    УНИАН
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"
    УНИАН
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"
    УНИАН
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"
    УНИАН
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"
    УНИАН
    Фестиваль ретроавтомобилей Запорожские врата
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"
    УНИАН

    Рекомендуем

    Генеральная репетиция финала Евровидения-2017 в КиевеЕвровидение-2017. Генеральная репетиция финала04:37 13.05.2017
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вестиМощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести20:41 12.05.2017
    Евровидение-2017 второй полуфиналФотоитоги 12 мая: второй полуфинал Евровидения, взрывы в Риме и Пакистане18:25 12.05.2017
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моряДжонни Депп и Орландо Блум показали новых "Пиратов"16:39 12.05.2017
    Взрыв в РимеПоявились первые кадры с места взрыва в центре Рима13:07 12.05.2017
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ"Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах12:45 12.05.2017
    Евровидение-2017 второй полуфиналЕвровидение-2017: как прошел второй полуфинал конкурса10:30 12.05.2017
    Ситуация в селе Кучурган Одесской областиВ поисках советских флагов. "Самооборона" Одессы наведалась в село Кучурган06:40 12.05.2017
    ОУН штурмует здание МВД в КиевеФотоитоги 11 мая: штурм МВД в Киеве, встреча Климкина с Трампом, наряды Родины-матери18:06 11.05.2017
    Все фотоленты
    Фестиваль ретроавтомобилей "Запорожские врата"

    В Запорожье проходит фестиваль ретро-автомобилей "Запорожские врата-2017", который продлится до 14 мая, сообщает Радио Свобода.

    Отмечается, что на фестивале представлены около 200 авто из разных уголков Украины, в частности из Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Волновахи.

    Организатор фестиваля Владимир Король сообщил, что фестиваль проводится ежегодно: "Он уже стал знаковым событием для города. Для чего проводим? Чтобы дарить людям радость, позитив и объединить коллекционеров ретро-автомобилей, показать жителям нашего города красивые авто. Машина считается ретро, если ей более 25 лет. Желательно, чтобы она была в оригинальном исполнении, чтобы не было посторонних деталей. Это очень ценится".

    Смотрите также: Переодевания с 3D-шоу: Родине-матери создали национальные наряды

    Ссылки по теме:
    Теги: