Фестиваль ретро-автомобилей в Запорожье

В Запорожье проходит фестиваль ретро-автомобилей "Запорожские врата-2017", который продлится до 14 мая, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что на фестивале представлены около 200 авто из разных уголков Украины, в частности из Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Волновахи.

Организатор фестиваля Владимир Король сообщил, что фестиваль проводится ежегодно: "Он уже стал знаковым событием для города. Для чего проводим? Чтобы дарить людям радость, позитив и объединить коллекционеров ретро-автомобилей, показать жителям нашего города красивые авто. Машина считается ретро, если ей более 25 лет. Желательно, чтобы она была в оригинальном исполнении, чтобы не было посторонних деталей. Это очень ценится".

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