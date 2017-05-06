Фестиваль современного искусства в Киеве: черепки, Чужой и странная женщина

В Киеве открылась крупнейшая выставка современного искусства Kyiv Art Week.

На ней в течение недели кроме муниципальных и государственных музеев города будут представлены 23 частные галереи со всего мира, сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко, в течение недели реализуются творческие инициативы как молодых, так и признанных деятелей искусства: "Миссией Кyiv Art Week является поддержка имиджа Киева как европейской культурной столицы, повышение привлекательности города для международного туризма и развития уникального мультикультурного диалога со странами-соседями с помощью искусства".

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