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    Фестиваль современного искусства в Киеве: черепки, Чужой и странная женщина

    (обновлено: )7
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    УНИАН
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве
    УНИАН

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    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в Киеве

    В Киеве открылась крупнейшая выставка современного искусства Kyiv Art Week.

    На ней в течение недели кроме муниципальных и государственных музеев города будут представлены 23 частные галереи со всего мира, сообщили в пресс-службе КГГА.

    По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко, в течение недели реализуются творческие инициативы как молодых, так и признанных деятелей искусства: "Миссией Кyiv Art Week является поддержка имиджа Киева как европейской культурной столицы, повышение привлекательности города для международного туризма и развития уникального мультикультурного диалога со странами-соседями с помощью искусства".

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