Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского фестиваля

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино вошли в жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, сообщают во вторник организаторы киносмотра.

Возглавит жюри, как заявлялось ранее, испанский кинорежиссер Педро Альмодовар.

Вместе с ним оценивать фильмы программы будут также немецкая режиссер Марен Аде, американская актриса Джессика Честейн, китайская актриса Фань Бинбин, режиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французская актриса Аньес Жауи и ее соотечественник, композитор Габриэль Яред.

В официальную программу фестиваля вошло 49 фильмов. Основная программа смотра насчитывает 18 картин. В этой категории представлены работы украинца Сергея Лозницы, французских режиссеров Франсуа Озона, Мишеля Хазанавичуса и Жака Дуайона, австрийца Михаэля Ханеке, американки Софии Копполы, японца Киеси Куросавы и других.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль".