В Калифорнии открыли курсы выдуманных языков "Игры престолов"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В американском Беркли Калифорнийский университет открыл летний курс языков из сериала "Игра престолов", передает Mashable.

Курс получил название "Лингвистика "Игры престолов" и искусство создания языков". Как сообщается, он рассчитан на 40 слушателей и будет длиться шесть недель. За это время студенты смогут выучить выдуманные языки из сериала.

Учителем дотракийского, в частности, будет Дэвид Петерсон, автор языков сериала.

"Студенты научатся создавать натуралистические языки и как можно более полно воспроизводить все особенности языков, существующих в реальной жизни", — сообщил сам Петерсон.

Напомним, премьера седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" намечена на 16 июля 2017 года.