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    В Калифорнии открыли курсы выдуманных языков "Игры престолов"

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    Курс получил название "Лингвистика "Игры престолов" и искусство создания языков". Он рассчитан на 40 слушателей и будет длиться шесть недель.
    Скриншот с трейлера фильма Игры престола

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В американском Беркли Калифорнийский университет открыл летний курс языков из сериала "Игра престолов", передает Mashable.

    Новый промо-ролик седьмого сезона Игры престолов. Видео
    Канал GameofThrones на Youtube
    Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов"

    Курс получил название "Лингвистика "Игры престолов" и искусство создания языков". Как сообщается, он рассчитан на 40 слушателей и будет длиться шесть недель. За это время студенты смогут выучить выдуманные языки из сериала. 

    Учителем дотракийского, в частности, будет Дэвид Петерсон, автор языков сериала.

    "Студенты научатся создавать натуралистические языки и как можно более полно воспроизводить все особенности языков, существующих в реальной жизни", — сообщил сам Петерсон.

    Напомним, премьера седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" намечена на 16 июля 2017 года.

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