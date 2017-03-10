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    Культура

    Названа точная дата премьеры нового сезона сериала "Игра престолов"

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    Раньше всех дату премьеры седьмого сезона узнали пользователи сети Facebook, которые могли в режиме онлайн наблюдать за процессом таяния ледяного куба с табличкой, на которой были выгравированы числа "07.16.17".
    Кадр из сериала Игра престолов. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен
    2013 Home Box Office, Inc.

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Премьера седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" намечена на 16 июля 2017 года, говорится в официальном Twitter-аккаунте сериала.

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    Раньше всех дату премьеры узнали пользователи сети Facebook. Они могли в режиме онлайн наблюдать за процессом таяния ледяного куба с табличкой, на которой были выгравированы числа "07.16.17".

    Ранее сообщалось, что новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих.

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