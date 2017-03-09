Уникальная скала "Лазурное окно" из "Игры престолов" обрушилась на Мальте

Знаменитое "Лазурное окно" — 28-метровая известняковая скала в форме арки на мальтийском острове в Средиземном море – обрушилось в среду утром, пишет газета Times of Malta.

"Внезапно арка обрушилась в море, подняв огромный фонтан брызг", — сообщил житель города Шаара на острове Гоцо, ставший свидетелем внезапного исчезновения объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.

Скала неоднократно привлекала внимание кинематографистов ее, в частности, можно увидеть в сериале "Одиссея" Андрея Кончаловского и популярном телешоу "Игра престолов".