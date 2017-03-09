наверх
09.03.201703:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Уникальная скала "Лазурное окно" из "Игры престолов" обрушилась на Мальте

    (обновлено: )28
    Скала Лазурное окно до обрушения
    Скала Лазурное окно до обрушения
    На Мальте обрушилась знаменитая скала Лазурное окно
    На Мальте обрушилась знаменитая скала Лазурное окно
    На Мальте обрушилась знаменитая скала Лазурное окно
    Эпизод из сериала Игра престолов
    Скала Лазурное окно до обрушения
    Скала "Лазурное окно" на Мальте до обрушения
    @VisitMalta
    Скала Лазурное окно до обрушения
    Скала "Лазурное окно" до обрушения
    @VisitMalta
    На Мальте обрушилась знаменитая скала Лазурное окно
    На Мальте обрушилась знаменитая скала "Лазурное окно"
    @JosephMuscat_JM
    На Мальте обрушилась знаменитая скала Лазурное окно
    Там, где когда-то было "Лазурное окно"
    @JosephMuscat_JM
    На Мальте обрушилась знаменитая скала Лазурное окно
    Остатки знаменитой скалы
    Times of Malta/Marlon George Grech
    Эпизод из сериала Игра престолов
    Эпизод из сериала "Игра престолов"
    @gianlia96

    Рекомендуем

    Расстрел авто в КиевеРасстрел отца с детьми в Киеве: СМИ назвали имя убитого бизнесмена22:31 08.03.2017
    В Киеве проходит марш феминистокКиевский марш феминисток "Нет насилию всех форматов"13:20 08.03.2017
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате МиссисипиПоезд протаранил пассажирский автобус в США. Кадры с места ЧП05:19 08.03.2017
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле УманиКилометровые заторы. Перекрытие трассы Киев - Одесса02:17 08.03.2017
    Потасовка на митинге против блокады в МариуполеПотасовка на митинге против блокады Донбасса в Мариуполе20:50 07.03.2017
    Актёры сериала «Рабыня Изаура» 27 лет спустяАктеры сериала "Рабыня Изаура" 27 лет спустя17:48 07.03.2017
    В парке им. Т.Шевченко помыли памятник КобзарюФотоитоги 7 марта: купание Кобзаря в Киеве, поздравление Кличко с 8 марта, сход лавины в Альпах17:22 07.03.2017
    Селена ГомезТОП-5 самых популярных девушек Instagram: певицы покорили мир15:58 07.03.2017
    Сход лавины в АльпахСход мощной лавины в Альпах14:12 07.03.2017
    Все фотоленты
    Скала "Лазурное окно" на Мальте до обрушения

    Знаменитое "Лазурное окно" — 28-метровая известняковая скала в форме арки на мальтийском острове в Средиземном море – обрушилось в среду утром, пишет газета Times of Malta.

    "Внезапно арка обрушилась в море, подняв огромный фонтан брызг", — сообщил житель города Шаара на острове Гоцо, ставший свидетелем внезапного исчезновения объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Смотрите также — Последние зимние дни: красота вершин карпатских гор

    Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.

    Скала неоднократно привлекала внимание кинематографистов ее, в частности, можно увидеть в сериале "Одиссея" Андрея Кончаловского и популярном телешоу "Игра престолов".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки