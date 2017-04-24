Внучка главы Нацсовета снялась в фильме с Жаном Рено

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. На встрече с послами Молдавии и Болгарии в Запорожской облгосадминистрации, бывший губернатор области, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко рассказал о своей внучке Полине, которая снимается в картине французского режиссера вместе с Жаном Рено, сообщает "Вся Власть".

Фильм будет называться "Полина" — это совместный проект студий Wild Tribe Films (Бельгия, Франция) и Film.ua (Украина) при поддержке Госкино Украины. Режиссером картины выступил француз Олиас Барко.

Как сообщил Артеменко послу Молдавии Руслану Болбочану и послу Болгарии Красимиру Минчеву, его внучку выбрали на роль главной героини случайно. Барко долго не мог подобрать актрису на главную роль девочки 10-11 лет. Режиссер просмотрел более 1,5 тыс. претенденток в разных странах мира. Будучи на киностудии Film.UA с совершенно другим проектом, в толпе во время экскурсии на FILM.UA Studio он встретил Полину Печененко (Артеменко).

061.ua Полина Печененко (Артеменко)

Ранее сообщалось, что французский актер Жан Рено снялся в украинском фильме "Полина". Картина создается при участии Украины, Бельгии и Франции. Рено снялся в последних эпизодах фильма.