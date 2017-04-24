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    Культура

    Внучка главы Нацсовета снялась в фильме с Жаном Рено

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    Как сообщил глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко послу Молдавии Руслану Болбочану и послу Болгарии Красимиру Минчеву, его внучку выбрали на роль главной героини фильма случайно.
    Внучка главы Нацсовета снялась в фильме с Жаном Рено
    Вся власть

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. На встрече с послами Молдавии и Болгарии в Запорожской облгосадминистрации, бывший губернатор области, глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко рассказал о своей внучке Полине, которая снимается в картине французского режиссера вместе с Жаном Рено, сообщает "Вся Власть".

    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма Полина. Видео
    Канал Polina Movie на Youtube
    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма "Полина"

    Фильм будет называться "Полина" — это совместный проект студий Wild Tribe Films (Бельгия, Франция) и Film.ua (Украина) при поддержке Госкино Украины. Режиссером картины выступил француз Олиас Барко. 

    Как сообщил Артеменко послу Молдавии Руслану Болбочану и  послу Болгарии Красимиру Минчеву, его внучку выбрали на роль главной героини случайно. Барко долго не мог подобрать актрису на главную роль девочки 10-11 лет. Режиссер просмотрел более 1,5 тыс. претенденток в разных странах мира. Будучи на киностудии Film.UA с совершенно другим проектом, в толпе во время экскурсии на FILM.UA Studio он встретил Полину Печененко (Артеменко).

    061.ua
    Полина Печененко (Артеменко)

    Ранее сообщалось, что французский актер Жан Рено снялся в украинском фильме "Полина". Картина создается при участии Украины, Бельгии и Франции. Рено снялся в последних эпизодах фильма.

    061.ua
    Полина Печененко (Артеменко)

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