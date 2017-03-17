Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма "Полина"

В среду, 15 марта, в Париже прошли дополнительные съемки для семейного фэнтези "Полина". Режиссером, автором сценария и продюсером работы является каннский призер Олиас Барко.

Съемки фильма начались 1 ноября и продолжались 26 дней. За это время на съемочной площадке в Киеве побывали французские кинозвезды Виржини Ледуайен ("Пляж", "8 женщин") и Эдуард Баэр ("Астерикс и Обеликс в Британии"), голливудский актер Сол Рубинек ("Настоящая любовь", "Непрощенный", "Уолл-стрит"), украинский силач и актер Василий Вирастюк, белорусская актриса Яна Новикова ("Племя"), а также самая быстрая девочка-боксер в мире Эвника Саадвакасс. В ярких камео в фильме появились украинская певица и актриса Джамала и режиссер Мирослав Слабошпицкий. Главную роль в фильме исполнила 11-летняя украинка Полина Печененко.

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Фильм об 11-летней девушке, которая живет со злой тетей и кузеном, ничего не зная о родителях. Пока родственники планируют избавиться от Полины и получить ее наследство, девушка убегает и отправляется в путешествие. Планируется, что в прокат картина выйдет в 2018 году.