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    Украинка стала победительницей международного конкурса супермоделей

    (обновлено: )21810
    Всего в конкурсе принимали участие 40 девушек из разных стран. Одной из благотворительных миссий конкурса в этом году стала идея борьбы с насилием над женщинами.
    Украинка Алена Сподынюк победила на международном конкурсе супермоделей
    facebook.com/SUPERMODELINTERNATIONAL

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинка Алена Сподынюк стала победительницей конкурса Supermodel International, который проходил в Дели в Индии, сообщает пресс-служба организаторов конкурса на своей странице в Facebook.

    Мисс Мира – 2009, 30-летняя Кайане Лопес, стала мэром Гибралтара
    twitter.com/GibraltarGov
    Тридцатилетняя красавица: мэром Гибралтара стала "Мисс Мира-2009"

    "Международной супермоделью в 2017 стала украинка", — говорится в сообщении.

    Всего в конкурсе принимали участие 40 девушек из разных стран.

    Одной из благотворительных миссий конкурса в этом году стала идея борьбы с насилием над женщинами. Участницы организовали флешмоб, который привлек внимание к актуальной проблеме.

    facebook.com/SUPERMODELINTERNATIONAL
    Украинка Алена Сподынюк с победительницей прошлого года конкурса супермоделей

    Напомним,  в финале "Мисс Россия-2017" победила Полина Попова из Свердловской области. Москвичка Ксения Александрова стала вице-мисс, а жительница Башкирии Альбина Ахтямова — второй вице-мисс.

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