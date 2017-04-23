Украинка стала победительницей международного конкурса супермоделей

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинка Алена Сподынюк стала победительницей конкурса Supermodel International, который проходил в Дели в Индии, сообщает пресс-служба организаторов конкурса на своей странице в Facebook.

"Международной супермоделью в 2017 стала украинка", — говорится в сообщении.

Всего в конкурсе принимали участие 40 девушек из разных стран.

Одной из благотворительных миссий конкурса в этом году стала идея борьбы с насилием над женщинами. Участницы организовали флешмоб, который привлек внимание к актуальной проблеме.

facebook.com/SUPERMODELINTERNATIONAL Украинка Алена Сподынюк с победительницей прошлого года конкурса супермоделей

Напомним, в финале "Мисс Россия-2017" победила Полина Попова из Свердловской области. Москвичка Ксения Александрова стала вице-мисс, а жительница Башкирии Альбина Ахтямова — второй вице-мисс.