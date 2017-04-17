Финал конкурса "Мисс Россия 2017": Лорак, Нюша и Елка на подтанцовке

Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул "Мисс Россия 2017", сообщается на официальном сайте конкурса.

"Обладательницей титула "Мисс Россия 2017" и короны стоимостью 1 миллион долларов стала Полина Попова из Свердловской области", — говорится в сообщении.

Помимо короны победительница получила банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль.

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Эта победа дала возможность Полине Поповой принять участие в международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Звание 1-ой Вице-мисс Россия 2017 досталось москвичке Ксении Александровой, 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан, сообщается в пресс-релизе. За призовые места они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.