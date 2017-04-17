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    Культура

    Финал конкурса "Мисс Россия 2017": Лорак, Нюша и Елка на подтанцовке

    79
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Полина Попова (Свердловская область) выступает в финале конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Певица Ани Лорак Выступает в финале конкурса "Мисс Россия 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Полина Попова (Свердловская область) выступает в финале конкурса Мисс Россия 2017
    Полина Попова (Свердловская область) выступает в финале конкурса "Мисс Россия 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Певица Нюша (в центре) выступает в финале конкурса "Мисс Россия 2017.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Победительницы конкурса "Мисс Россия 2017" на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Финал конкурса Мисс Россия 2017
    Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) выступает в финале конкурса "Мисс Россия 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017
    Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха".

    Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул "Мисс Россия 2017", сообщается на официальном сайте конкурса.

    "Обладательницей титула "Мисс Россия 2017" и короны стоимостью 1 миллион долларов стала Полина Попова из Свердловской области", — говорится в сообщении.

    Помимо короны победительница получила банковскую карту достоинством 3 миллиона рублей и автомобиль.

    Смотрите также: Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"

    Эта победа дала возможность Полине Поповой принять участие в международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

    Звание 1-ой Вице-мисс Россия 2017 досталось москвичке Ксении Александровой, 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан, сообщается в пресс-релизе. За призовые места они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.

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