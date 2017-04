В Китае открылся Пекинский международный кинофестиваль

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в Китае открывается седьмой Пекинский международный кинофестиваль.

В этом году фестиваль продлится с 16 по 23 апреля, церемония открытия и закрытия пройдет в студии на производственной базе самой влиятельной госкинокомпании КНР China Film Group Corporation (CFGC) в районе Хуайжоу. Площадь студии составит 3 тысячи квадратных метров, еще полторы тысячи квадратных метров займет зона красной ковровой дорожки для звезд и гостей кинофестиваля.

В этом году в рамках фестиваля запланировано более 300 различных мероприятий. Показы фильмов пройдут одновременно в 30 кинотеатрах города.

За главный приз VII Пекинского международного кинофестиваля — премию "Храм неба" ("Тяньтань") — поборются 15 фильмов, снятые представителями 19 стран. Всего в этом году за отбор на премию "Тяньтань" боролись 424 фильма из 49 стран, среди которых 274 зарубежные киноленты.

Китай представлен двумя фильмами — "Мистер никаких проблем" (Mr. No Problem) Мэй Фэна и "Операция Меконг" (Operation Mekong) Линь Чаосяня. От Японии в фестивале участвует картина "Канон" (Kanon), режиссер Сайга Тосиро.

Кроме этого, за премию "Храм неба" будет бороться фильм совместного производства Люксембурга, Австрии и Голландии "Ночь в тысячу часов" (Night of a 1000 hours), режиссер Вирджил Видрич. Финляндия представлена фильмом "Душа Сант-Пере" (Alma de Sant Pere), режиссером которого является Ярмо Лампела. Иран будет представлять "Сестра" (The Sis), режиссером которого выступила Марьян Ашрафизаде. Австралию представляет "Смерть и жизнь Отто Блума" (The Death And Life of Otto Bloom) Криса Джонса, Францию — "Отравляющий ангел" (The poisoning angel) Стефани Пиллонки, Канаду — "Тусклый блеск" (Dim the fluorescents) Дэниэла Варта (Daniel Warth).

Среди претендентов на победу также значится французско-канадская драма "Сын Жана" (A Kid) Филиппа Лорье; совместная картина Китая, Италии и Бельгии "Кофе" (Caffè), снятая Кристиано Бортоне; совместная кинолента Чехии и Словакии "Теория тигра" (Tiger theory), снятая Радеком Байгаром. От Румынии за главный приз кинофестиваля будет бороться кинолента "Два лотерейных билета" (Two lottery tickets), снятая Полем Негоеску.

Пекинский международный кинофестиваль проходит ежегодно с 2011 года при поддержке правительства Пекина, которое является его учредителем. На VI Пекинском международном кинофестивале в 2016 году были подписаны соглашения на сумму свыше 16,3 миллиарда юаней (2,5 миллиарда долларов).

В прошлом году главную премию кинофестиваля завоевала аргентинская картина "Паулина" (Paulina) режиссера Сантьяго Митре. За главный приз кинофестиваля — премию "Храм неба" ("Тяньтань") — боролись 15 фильмов из 12 стран. От России в основной конкурсной программе участвовала лента режиссера Сергея Мокрицкого "Я — Учитель".

Всего в 2016 году за отбор на премию "Тяньтань" боролись 433 фильма из 42 стран.