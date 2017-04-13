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    Культура

    В Париже объявили программу 70-го Каннского кинофестиваля

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    Как рассказал программный директор фестиваля Тьери Фремо, во время работы над программой было отсмотрено 1930 полнометражных фильмов. Из них в официальную программу вошли 49 кинолент.
    Логотип Каннского кинофестиваля
    REUTERS Jean-Paul Pelissier

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. В программу 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая, вошли фильмы из 29 стран мир.

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    Как рассказал программный директор фестиваля Тьери Фремо, во время работы над программой было отсмотрено 1930 полнометражных фильмов. Из них в официальную программу вошли 49 кинолент.

    Основная программа фестиваля насчитывает 18 картин. Среди них представлены работы французских режиссеров Франсуа Озона, Мишеля Хазанавичуса и Жака Дуайона, украинца Сергея Лозницы, австрийца Михаэля Ханеке, американки Софии Копполы, японца Киеси Куросавы и россиянина Андрея Звягинцева.

    Как сообщалось ранее, вести церемонию открытия и закрытия фестиваля будет знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи. Фильмом открытия станет работа Арно Деплешена "Призраки Измаила". Председателем жюри киносмотра в этом году станет испанский режиссер Педро Альмодовар.

    Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль".

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