Появился тизер восьмого эпизода "Звездных войн"

Скриншот с youtube

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В официальном микроблоге Twitter, посвященном кинофильму "Звездные войны", опубликован первый тизер восьмого эпизода киносаги.

Действие нового эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде – "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.

Кроме того, в микроблоге сообщается, что премьера фильма запланирована на 15 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что студия Marvel на своем канале в YouTube опубликовала первый тизер фильма "Тор 3: Рагнарек". Режиссером выступил Тайка Вайтити, а сценаристом стал Эрик Пирсон.