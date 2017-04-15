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    Появился тизер восьмого эпизода "Звездных войн"

    (обновлено: )31
    Согласно информации, действие эпизода развернется непосредственно после событий предыдущего эпизода – "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.
    Тизер восьмого эпизода Звездных войн
    Скриншот с youtube

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В официальном микроблоге Twitter, посвященном кинофильму "Звездные войны", опубликован первый тизер восьмого эпизода киносаги.

    Умерла Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в Звездных войнах
    Канал euronews на Youtube
    Умерла исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах"

    Действие нового эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде – "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.

    Кроме того, в микроблоге сообщается, что премьера фильма запланирована на 15 декабря 2017 года.

    Ранее сообщалось, что студия Marvel на своем канале в YouTube опубликовала первый тизер фильма "Тор 3: Рагнарек". Режиссером выступил Тайка Вайтити, а сценаристом стал Эрик Пирсон.

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