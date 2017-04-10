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    Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк стали родителями - СМИ

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    Отметим, что 42-летний Купер — американский актер, четырехкратный номинант на премию "Оскар". Ирина Шейк является супермоделью. О появлении малыша на свет СМИ узнали лишь спустя две недели после родов.
    Associated Press Kirsty Wigglesworth

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. У супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера родился ребенок, пишет TMZ. Как сообщает издание, пол и имя младенца пока держатся в секрете. Кроме того, о появлении малыша на свет СМИ узнали лишь спустя две недели после родов.

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    Роман Шейк и Купера начался в 2015 году.

    Напомним, 42-летний Купер — американский актер, четырехкратный номинант на премию "Оскар" за роли в фильмах "Мой парень — псих" (2012 год), "Афера по-американски" (2013 год), "Снайпер" (2014 год) и как один из продюсеров последнего в категории "Лучший фильм". Популярность получил, снявшись в фильмах "Обещать — не значит жениться", "Все о Стиве", "Мальчишник в Вегасе", "Дело №39", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Команда-А".

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