Поэт в ОАЭ приговорён к тюрьме за стихотворение в соцсети

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Эмиратского поэта приговорили к трем месяцам лишения свободы и штрафу за публикацию в интернете "неприемлемого" стихотворения. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Поэт был приговорён к трём месяцам тюремного заключения и штрафу в 250 тысяч дирхамов (70 тысяч дирхамов) Федеральным судом первой инстанции в Абу-Даби. Он был признан виновным в нарушении закона ОАЭ о преступлениях в интернете и нарушении общественного порядка и морали. Мужчина отверг обвинения и обжалует приговор.

Стихотворение, опубликованное в соцсети, "противоречит общественным ценностям ОАЭ, этическим и религиозным нормам", постановил суд. Содержание стихотворения не сообщается.

Закон ОАЭ о киберпреступлениях от 2012 года подразумевает штрафы и тюремные сроки вплоть до пожизненного в зависимости от серьезности преступления.

Ранее сообщалось, что Гомельский областной суд приговорил 33-летнего жителя Наровли к исключительной мере наказания — смертной казни.