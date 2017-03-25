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    Культура

    Поэт в ОАЭ приговорён к тюрьме за стихотворение в соцсети

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    Согласно информации, поэта приговорили к тюремному заключению и штрафу в 250 тысяч дирхамов. Он был признан виновным в нарушении закона ОАЭ о преступлениях в интернете и нарушении общественного порядка.
    Флаг ОАЭ на борту лодки в Дубаи
    REUTERS Ahmed Jadallah

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Эмиратского поэта приговорили к трем месяцам лишения свободы и штрафу за публикацию в интернете "неприемлемого" стихотворения. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

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    JOEL SAGET / AFP
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    Поэт был приговорён к трём месяцам тюремного заключения и штрафу в 250 тысяч дирхамов (70 тысяч дирхамов) Федеральным судом первой инстанции в Абу-Даби. Он был признан виновным в нарушении закона ОАЭ о преступлениях в интернете и нарушении общественного порядка и морали. Мужчина отверг обвинения и обжалует приговор.

    Стихотворение, опубликованное в соцсети, "противоречит общественным ценностям ОАЭ, этическим и религиозным нормам", постановил суд. Содержание стихотворения не сообщается.

    Закон ОАЭ о киберпреступлениях от 2012 года подразумевает штрафы и тюремные сроки вплоть до пожизненного в зависимости от серьезности преступления.

    Ранее сообщалось, что Гомельский областной суд приговорил 33-летнего жителя Наровли к исключительной мере наказания — смертной казни.

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