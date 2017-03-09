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    В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов - Порошенко

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    Президент Петр Порошенко заявил, что украинский кинематограф и книгоиздание "доказывают свою конкурентоспособность". По его словам, "главное, что его (кино - Ред.) оценил и поддержал украинский и международный зритель"
    Петр Порошенко
    twitter.com/stsegolko

    Спортсмен, актер, телеведущий Олег Тактаров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В 2016 году в прокат вышло более 30 украинских фильмов, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

    "Наши кинематограф и книгоиздание тоже доказывают свою конкурентоспособность. В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов", — заявил он в четверг в Киеве.

    "Конечно, эта цифра не поразила бы Голливуд или Болливуд, но это — рекорд за время независимости. Сейчас вместе со специалистами ищем действенную формулу содействия национальному кино, но главное, что его оценил и поддержал украинский и международный зритель", — приводит слова Порошенко УНИАН.

    Ранее сообщалось, что первый украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" выйдет в широкий прокат 12 октября 2017 года.

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