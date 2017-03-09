В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов - Порошенко

"Наши кинематограф и книгоиздание тоже доказывают свою конкурентоспособность. В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов", — заявил он в четверг в Киеве.
"Конечно, эта цифра не поразила бы Голливуд или Болливуд, но это — рекорд за время независимости. Сейчас вместе со специалистами ищем действенную формулу содействия национальному кино, но главное, что его оценил и поддержал украинский и международный зритель", — приводит слова Порошенко УНИАН.
Ранее сообщалось, что первый украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" выйдет в широкий прокат 12 октября 2017 года.