В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов - Порошенко

РИА Новости | Перейти в фотобанк Актер Тактаров: я отказался от роли в фильме о войне в Украине В 2016 году в прокат вышло более 30 украинских фильмов, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

"Наши кинематограф и книгоиздание тоже доказывают свою конкурентоспособность. В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов", — заявил он в четверг в Киеве.

"Конечно, эта цифра не поразила бы Голливуд или Болливуд, но это — рекорд за время независимости. Сейчас вместе со специалистами ищем действенную формулу содействия национальному кино, но главное, что его оценил и поддержал украинский и международный зритель", — приводит слова Порошенко УНИАН.

Ранее сообщалось, что первый украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" выйдет в широкий прокат 12 октября 2017 года.