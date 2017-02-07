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    Первый украинский фэнтези-фильм выйдет на экраны в октябре

    (обновлено: )1
    Кадр из фильма Сторожевая застава
    Скриншот

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Первый украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" выйдет в широкий прокат 12 октября 2017 года, сообщает inform-ua.info.

    Первый трейлер украинского фэнтези Сторожевая застава. Видео
    Видеоканал Cторожова Застава на Youtube
    Первый трейлер украинского фэнтези "Сторожевая застава"

    Режиссером проекта стал Юрий Ковалев, продюсерами выступили Егор Олесов и Юрий Прилипко, над сценарием совместно работали Ярослав Войцешек, Александр Дерманский и Юрий Ковалев.

    Производством фильма занимается компания Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

    В феврале "Сторожевая застава" будет представлена на Европейском кинорынке European Film Marke.

    Ранее сообщалось о выходе трейлера "Пиратов Карибского моря-5".

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