Первый украинский фэнтези-фильм выйдет на экраны в октябре

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Первый украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" выйдет в широкий прокат 12 октября 2017 года, сообщает inform-ua.info.

Режиссером проекта стал Юрий Ковалев, продюсерами выступили Егор Олесов и Юрий Прилипко, над сценарием совместно работали Ярослав Войцешек, Александр Дерманский и Юрий Ковалев.

Производством фильма занимается компания Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В феврале "Сторожевая застава" будет представлена на Европейском кинорынке European Film Marke.

Ранее сообщалось о выходе трейлера "Пиратов Карибского моря-5".