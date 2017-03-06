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    Культура

    Барбра Стрейзанд заявила, что набирает вес из-за Трампа

    (обновлено: )6511
    Как написала известная голливудская актриса, президент США вынуждает ее набирать вес своими заявлениями. Таким образом знаменитость прокомментировала высказывания Трампа о прослушке телефонов экс-главой США Обамой.
    Барбра Стрейзанд
    @barbrastreisand

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Певица и актриса Барбра Стрейзанд пожаловалась в Twitter, что толстеет из-за президента США Дональда Трампа.

    "Дональд Трамп вынуждает меня набирать вес. Я начинаю день с жидкой пищи, но после утренних новостей я ем блины с кленовым сиропом!", – написала Стрейзанд.

    По словам артистки, Трамп только что заявил о том, что экс-президент США Барак Обама "прослушивал" его телефоны. "Серьезно безумные времена. Время для еще большего количества блинов", – добавила Стрейзанд.

    Напомним, Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что "президент Обама прослушивал мои разговоры" за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.

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