Барбра Стрейзанд заявила, что набирает вес из-за Трампа

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Певица и актриса Барбра Стрейзанд пожаловалась в Twitter, что толстеет из-за президента США Дональда Трампа.

Donald Trump is making me gain weight. I start the day with liquids, but after the morning news, I eat pancakes smothered in maple syrup! — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 5 марта 2017 г.

"Дональд Трамп вынуждает меня набирать вес. Я начинаю день с жидкой пищи, но после утренних новостей я ем блины с кленовым сиропом!", – написала Стрейзанд.

По словам артистки, Трамп только что заявил о том, что экс-президент США Барак Обама "прослушивал" его телефоны. "Серьезно безумные времена. Время для еще большего количества блинов", – добавила Стрейзанд.

Напомним, Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что "президент Обама прослушивал мои разговоры" за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.